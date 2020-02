Real Madridi ka në dorë të ardhmen e Guardiolas

Shtuar më 13/02/2020, ora 10:17

Pep Guardiola i ka befasuar tw gjithw me deklaratwn e fundit duke u shprehur se njw dwshtim nw Champions pwrballw Realit do tw detyronte drejtuesit e klubit ta shkarkonin atw.City luan Realin në fazën e 16 më të mirëve në garën elitare evropiane për klube, në një kohë kur po has në vështirësi për ta ruajtur formën e mirë, derisa skuadra e Zinedine Zidane është lidere në La Liga."Dua ta fitoj Ligën e Kampionëve", tha Guardiola për Sky Sports, derisa argumentoi se nëse dështon ta fitojë këtë garë nuk do të thotë patjetër që ky do të jetë një sezon i dështuar për skuadrën e tij."Enderroj për këtë dhe jam i ngazëllyer për ta përgatitur ndeshjen kundër Real Madridit. Ky proces dhe këto dy javë deri në kohën e ndeshjes do të jenë javët më të lumtura të jetës sime", shtoi ai. Nëse nuk e mposhtim Realin, atëherë kryetari apo drejtori sportiv do të vijë dhe do të më thotë: ‘kjo nuk mjafton, ne duam ta fitojmë Ligën e Kampionëve, do të të shkarkojmë", theksoi ai.