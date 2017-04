Reali bën gati "divorcin" me Zidane, ja kush mund ta zëvendësojë

Shtuar më 25/04/2017, ora 12:49

Humbja e fundit në "El Clasico", ka lëkundur dhe pozitat e Zinedine Zidane në krye të Realit. Gazeta spanjolle "AS", shkruan se ai do të largohet, në rast se "galaktikët" nuk fiton asnjë trofe këtë sezon. Reali kryeson me pikë të barabarta në kampionat me Barcelonën, por ka një ndeshje më pak, ndaj titulli kampion është më se i mundur, ndërkohë që në gjysmëfinale të Ligës së Kampioneve do diskutojë kualifikimin me Atleticon e Madridit Sa i takon emrit që mund ta zëvendësojë, emri më i lakuar është ai i Kombëtares gjermane, Joakim Lëv, i cili është përmendur edhe më parë për të drejtuar Realin e Madridit . /albeu.com/