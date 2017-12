Reali dhe Barcelona para El Clasicos nuk ngjasojnë në asgjë

Shtuar më 20/12/2017, ora 16:13

Arrijmë në fundin e vitit 2017 dhe shijojmë El Clasicon që vendos përfundimisht rrjedhën e kampionatit spanjoll, si për Real Madridin.Edhe pse sezoni i dy klubeve ka qenë shumë i ndryshëm – madrilenët fituan 5 tituj ndërsa Barca vetëm një të tillë. Por sa i përket statistikave në këtë vit kalendarik, ato nuk janë larg njëra me tjetrën.Në fakt, ekipi Blaugran ka mundësinë që të shtunë ta barazoj me ndeshje të fituara Real Madridin në të gjitha kompeticionet gjatë vitit 2017. Rezultati i tanishëm është 44-43 në favor të Madrilenëve të cilët do të kërkojnë të përfundojnë vitin me dy fitore më shumë se rivali i tyre.Djemtë e Zidane kanë luajtur tri ndeshje më shumë – 13 në Champions – 38 në La Liga – 6 në Copa del Rey – 2 në Kupën e botës për Klube – dy në Superkupën e Spanjës – 1 në Superkupën e Europës. Barca ka luajtur – 38 në La Liga – 10 në Champions – 9 në Copa del Rey dhe dy në Supërkupën e Spanjës. Eshtë e habitshme se Barcelona fitoi 31 ndeshje në kampionat gjatë vitit 2017 ndërsa Madrilenët fituan 27 dhe arritën të shpallen kampion.Pervëc kësaj, klubi blaugran ka barazuar dhe ka humbur më pak se Real Madridi në vitin 2017. 9 barazime dhe 7 humbje për Barcën, ndërsa për Realin: 10 barazime dhe 8 humbje, përcjell Albeu.com.Në kuadër të golave të shënuar , djemtë e Valverdes kanë shënuar më shumë dhe kanë pranuar më pak se Madrilenët në vitin 2017. 157 gola të shënuar dhe 50 të pranuar nga Barca , teksa Madridi ka shënuar 156 dhe ka pranuar 65.Sa i përket penalltive, Barca ka shënuar 12 të tilla nga 15 të akorduara ndërsa Real Madridi ka shënuar 10 nga 12 të akorduara në favor të tyre. Barca ka shkaktuar vetëm një pënallti gjatë vitit 2017 ndërsa Madrilenët kanë shkaktuar 6 të tilla.El Clásico mund të jetë vendimtare në më shumë se një aspekt. Rezultati aktual thotë se një fitore e mysafirëve do ta bënte edhe më të vështirë kampionatin për Zidane. Gjithashtu, Valverde ka mundësinë të përfundojë vitin 2017 me të njejtat fitore si Real Madridi. /albeu.com/