Reali do tentojë Van Dijk nëse Ramos vendos të largohet

Shtuar më 25/05/2019, ora 21:57

Real Madridi duket se në verë do t’i ndajë rrugët me Sergio Ramosin , pasi raportet e këtij të fundit me Florentino Perezin nuk qëndrojnë aspak mirë. Mbrojtësi spanjoll ishte zënë verbalisht me presidentin e skuadrës madrilene pas eliminimit nga Liga e Kampionëve prej Ajaxit, andaj po e kërkon largimin.Reali është duke refuzuar që ta largojë Sergio Ramosin nga skuadra, duke ditur për rëndësinë që ka për ekipin, por dëshira e tij është që në verë të ndryshojë ambient.Marca raporton se nëse mbrojtësi spanjoll largohet nga madrilenët, atëherë këta të fundit do të tentojnë ta transferojnë Virgil van Dijkun nga Liverpooli. Mbrojtësi holandez ka treguar formë të lartë në sezonin që lamë pas në Ligën Premier duke u shpallur edhe si lojtari i vitit, ndërsa ka qenë vendimtar edhe në kualifikimin e ‘The Reds’ në finalen e Ligës së Kampionëve Ramosi nga ana tjetër ka tërhequr interesimin e shumë klubeve, në mesin e tyre ndodhet edhe Manchester Unitedi.