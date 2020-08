Reali ia plotësoi dëshirën Ronaldos, a do të veprojë njëjtë Barcelona me Messin?

Shtuar më 30/08/2020, ora 21:11

Situata e Lionel Messit në Barcelonë, është identike si ajo e Cristiano Ronaldos në Real Madrid, megjithëse portugezi i zgjidhi problemet më lehtë me Florentino Perezin.La Liga ka konfirmuar zyrtarisht gjatë ditës së diele se në rast se Lionel Andres Messi vendos të largohet para kohe me vendim të njëanshëm, atëherë rruga e vetme është duke paguar 700 milionë euro klauzolën e tij.Vetëm nëse Barcelona dorëzohet dhe jep dritën e gjelbër duke hequr klauzolën për të nisur negociatat me një klub, siç bëri Reali duke e shitur Ronaldon për 100 milionë, Messi mund të largohet këtë verë – në të kundërtën, diçka e tillë s’mund të ndodhë pa u paguar klauzola e lirimit, e që është 700 milionë euro Situata e Leos duket të jetë pak a shumë e ngjashme me atë të Cristianos.Ronaldo kishte klauzolë 1 miliard euro , por kishte kërkuar gjithashtu si Messi largimin dhe heqjen e klauzolës, dëshirë që ia kishte realizuar Florentino Perez.Në të njëjtën situatë duket se gjendet tani Messi , pasi La Liga zyrtarisht tha se Messi s’mund të largohet falas siç pretendon pasi klauzola 700 milionë euro është valide.Pra, largimi mund të vijë vetëm nëse Barça heq klauzolën dhe pranon të negociojë me cilindo klub për ta shitur me një çmim të arsyeshëm.Nëse kjo nuk ndodh, Leo s’mund të largohet dhe duke parë vendosmërinë e Messit, çështja do të shkojë në gjykatë.