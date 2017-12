Reali mbush listën e 10 golashënuesve më të mirë, por e kryeson Messi

Shtuar më 20/12/2017, ora 11:11

Real Madrid – Barcelona, ose Cristiano Ronaldo kundër Lionel Messit. Brenda një sfidë janë plot 10 Topa të Artë, nga 5 për secilën skuadër. Por jo vetëm kaq, argjentinasi dhe portugezi janë edhe kryegolashënuesit historikë të El Casicos (mes tyre qëndron një tjetër legjendë, si Di Stefano). Ju sjellin më poshtë listën e 10 futbollistëve me më shumë gola në El Clasico 1 – E kush tjetër veç Lionel Messit do ta kryesonte këtë renditje. “Ylli” i Barcelonës i ka shënuar plot 24 gola Realit të Madridit dhe në moshën 30-vjeçare ka mundësi të thellojë edhe më tej këtë rekord.2 – Alfredo Di Stefano ishte futbollisti që dominonte në vitet ’60. Konsiderohej “Mazja e Zezë” e Barcelonës, sepse i shënonte gjithnjë. U ndal në kuotën e 18 golave në El Clasico 3 – Barcelona kreonohet me Lionel Messin, ndërsa Reali ka Cristiano Ronaldon. U ka shënuar 17 gola rivalëve të përjetshëm dhe ka rastin të barazojë Di Stefanon.4 – Raul Gonzalez ishte një specialist për të ndëshkuar “Blaugranat”. Para se t’ia linte stafetën Ronaldos, kishte realizuar 15 gola në El Clasico 5 – Pas Raul vjen një goleador historik Barcelonës, Cesar Rodriguez me 14 finalizime.6 – Ferenc Puskas mbërriti në një moshë relativisht të madhe te Reali , megjithatë për aq kohë sa luajti mundi ta ndëshkonte 14 herë Barçën.7 – Paco Gento i Realit është sulmuesi i tretë që ka mundur ta gjejë 14 herë rrugën e rrjetës në El Clasico 8 – Me 2 gola më pak, pra më 12, vjen Carlos Alonso, i njohur ndryshe si “Santillana”, i cili luajti për plot 17 sezone me Realin.9 – Josep Samitier ishte një nga figurat e para të barcelonizmit. I ka shënuar 10 gola 10 – Plotëson listën e 10 golashënuesve më të mirë në El Clasico po me 10 finalizime meksikani Hugo Sanchez. Një emblemë e Realit në vitet 1985 – 1992. /albeu.com/