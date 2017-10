Reali mendon për merkaton, ka 3 talente në listën e tyre (FOTO LAJM)

Shtuar më 11/10/2017, ora 21:24

Real Madridi është vendosur që do të ketë një verë të shpenzimeve marramëndese vitin e ardhshëm - dhe kanë tre lojtarë në listën e tyre të dëshirave.Delle Alli ka një kontrat deri në vitin 2022 me Tottenham Hotspur dhe shefi i Tottenham Daniel Levy e ka bërë të qartë se ai nuk është në shitje me çfarëdo shifre, shkruan Albeu.com.Por, sipas Don Balon, presidenti Realit Florentino është i vendosur të vendosë se kush mendon se është Galaktiku i ardhshëm Dhe dy lojtarët e tjerë që "duhet të blejnë" janë fantazisti i Juventusit Paulo Dybala dhe David Alaba i Bayern Munich.Diario Gol raporton se Los Blanco beson se Alaba është shënjestruar, sepse ai mund të luajë në qendër të mesfushës dhe mesfushor anësor apo mbrojtës anësor.Dhe me Cristiano Ronaldo duke përparuar në vite dhe duke qenë më i ndjeshëm ndaj lëndimeve, një golashënues i vërtetë duhet të vij në "Santiago Bernabeu" me Dybala duke qenë njeriu në fjalë. Dybala thuhet se dëshiron të nisë një kapitull të ri në karrierën e tij, por thuhet se i ka thënë shokëve të tij Matias dhe Gustavo se ai është i përqendruar te Juventusi dhe nuk do të diskutojë të ardhmen e tij deri në fund të sezonit.Barcelona ishte e lidhur me një lëvizje për sulmuesin dhe Juve kishte bërë një marrëveshje verbale për të shitur nëse një ofertë konkrete do të merrej parasysh. /albeu.com/