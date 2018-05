Reali merr lajme të mira një ditë para El Clasicos

Shtuar më 05/05/2018, ora 12:46

Buzëqesh dhe Reali i Madridit një ditë para El Clasicos Raphael Varane dhe Isco janë shëruar prej një dëmtimi dhe do të jetë të gatshëm ëpr ndeshjen e të djelës në 20:45 kundër Barcelonës.Por, trajneri francez nuk do ta ketë në dispozicion mbrojtësin e krahut të djathtë, Dani Carvajalin, i cili do të zëvendësohet prej Nachos apo Lucas Vazquezit Përplasja e të dielës do të shënojë takimin e 237-të ndërmjet këtyre dy titanëve, ku Barca ka 92 fitore kundrejt 95 humbjeve dhe 49 barazimeve./albeu.com/