Reali pyet Monacon dhe pajtohet për shumën e transferimit të Mbappes

Shtuar më 10/08/2017, ora 09:57

Real Madrid dhe Monaco kanë rënë dakord për shumën e nevojshme për transferimin e Kylian Mbappes.Bëhët fjalë për 120 milionë euro plus 30 milionë të tjera bonus Monaco e ka pranuar ofertën pasi 18-vjeçari i ka thënë se nuk preferon një transferim në PSG para madrilenëvë dhe të gjihet marrveshja me to, përcjell Albeu.com.Ditën e djeshme spekulloi një lajm se PSG kishte ofruar 150 milionë euro të tjera plus 20 të tjera bonus . Një lajm që nuk ishte një spekullim por i vërtetë, por ishte Mbappe që e ka refuzuar atë pasi nuk i dëshiron francezët para kampionëve të Europës. /albeu.com/