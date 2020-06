Reali triumfon ndaj Espaynol dhe merr kreun (VIDEO)

Shtuar më 28/06/2020, ora 23:53

Ka mjaftuar një gol nga Casemiro në fund të pjesës së parë që Reali të dalë me 3 pikë të arta nga fusha e Espaynol Reali me këtë fitore ngjitet në vendin e parë me 71 pikë 2 më shumë se Barcelona Ndërkohë ndeshjen e radhës Reali e ka në shtëpi më 2 korrik ndaj Getafes. /albeu.com/