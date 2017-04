Reali tronditet një ditë pas fitores së madhe

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 13/04/2017, ora 21:09

Gareth Bale mund të mungojë në ndeshjen e kthimit në Ligën e Kampionëve ndaj Bayerni si dhe në “El Clasico”.Sulmuesi i Realit të Madridit ndjen shqetësime në pulpën e djathtë dhe ky fakt ka alarmuar stafin mjekësor të klubit “Los Blancos”.Uellsiani do ti nënshtrohet një sërë testeve mjekësore për të kuptuar shkallën dëmtimit dhe më pas do të mësohet nëse do të jetë apo jo i gatshëm për sfidat me Bayernin dhe Barcelonën.Deri më tani i vetmi konfirmim është se në transfertën e fundjavës kundër Sporting Gijon, Bale do të qëndrojë pushim./Albeu.com/