Reali u tërfoq për Mbappen pasi e rëndojnë taksat për blerjet franceze

Shtuar më 11/08/2017, ora 11:04

Mbappé do mund të jetë nënshkrimi i shpejtë i rradhs për Paris Saint-Germain. Florentino Perez ka humbur kështu nga duartmlojtarin me të cilin do të kënaqte Zinedine Zidane.E vërteta është se presidenti i step nga transferimi i Mbappé. Së pari, çmimi transferimi arriti në 215 milionë euro. Duke qenë një transaksion mes Spanjës dhe principatës Monegasque, ajo konsiderohet në spanjoll si strehë e taksave. 180 milionëve të kërkuar nga Monako duhej tu shtoheshin edhe 19% nga taksat Përveç kësaj, në rastin e arritjes së një lojtar të ri me një pagë të tillë të lartë, do të kishte shkaktuar probleme serioze madrilenëve për çëhtjen Fair Play, e cila çuditërisht PSG-së nuk po i shkakton probleme . /albeu.com/