Reali kërkon përforcime në Janar, synon tre lojtarë

Shtuar më 04/12/2019, ora 13:14

Christian Eriksen është objektivi kryesor për janar, ndërsa “Los Blancos ” i pëlqejnë edhe Fabian Napolit dhe Donny van de Beekun e AjaxitReal Madridi po planifikon t’i bëjë tri përforcime në afatin kalimtar të janarit.“Los Blancos ” duan ta përforcojnë ekipin e tyre për pjesën e dytë të sezonit, shkruan e përditshmja spanjolle “Marca”.Objektivi kryesor i 13 herë kampionit spanjoll duket të jetë Christian Eriksen.Mesfushorit danez do t’i skadojë kontrata me Tottenhamin verën e ardhshme, por Reali mund të tentojë ta blejë atë muajin e ardhshëm.Gjithashtu, klubi spanjoll i ka në radar edhe Fabian Napolit dhe Donny van de Beekun e Ajaxit.Nëse jo gjatë janarit, ata do të mundohet t’i sjell në “Santiago Bernabeu” gjatë verës së ardhshme.