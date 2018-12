Rei Manaj i dhuron fanellën, tifozi shpërthen në lot (FOTO LAJM)

Shtuar më 03/12/2018, ora 15:00

Sulmuesi i Kombëtares, Rei Manaj ka lumturuar jashtë mase një djalosh, teksa i dhuroi fanellën e tij në fundin e ndeshjes ndaj Alcorcon Tifozi nuk i mbajti lotët në këto momente dhe u surprizua jashtë mase nga dhurata e Manajt. Kjo gjë nuk i ka shpëtuar as medias spanjolle “masquealba” që ka publikuar foton e shqiptarit dhe momentin kur djaloshi që ndodhej në stadium së bashku me të atin, shpërthen në lot.“Lotë për fanellën e Manajt. Rei Manaj fanellën këtij djali, i cili nuk i mbajti dot lotët në momentin që mori këtë dhuratë”, shkruan “masquealba” në përshkrimin e fotos. Manaj e nisi nga stoli sfidën e djeshme ndaj Alcorcon që u fitua nga Albacete me rezultatin 2-1. Lushnjari zuri vendin e Ortunos në minutën e 78-të. Me fitoren e djeshme, Albacete u ngjit në vendin e 4-t në kuotën e 30 pikëve, 3 me pak se kryesuesit e Alcorcon