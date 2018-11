Reina: E ardhmja i përket Donnarumës

Shtuar më 27/11/2018, ora 14:18

Pepe Reina ka folur në një intervistë për ‘’El Transintor’’ për të ardhmen e tij dhe të Gianluigi Donnarumma.36 vjecari u afrua tek Milani verën që lamë pas por në kampionat ende nuk është aktivizuar si titullar. 36 vjecari nuk la pa lavdëruar dhe Donarumën.‘’Unë dua ta shijoj futbollin këto 3 vite që më kanë ngelur, por unë në të ardhmen kam dëshirë të bëhëm trajner. Donaruma është një portier me të ardhme të sigurt. Ne do ta ndihmojmë që ai të përmirësohet sa më shumë. Gigi do të bëhet më i mirë në botë, dhe do jetë gjatë portieri Kombëtares Italiane.’’ Përfundoi Reina . /albeu.com/