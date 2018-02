Reina njofton shkokët për vendimin e marrë për të ardhmen

Shtuar më 25/02/2018, ora 15:25

35-vjeçari i Napolit, Pepe Reina njoftoi shokët e skuadrës gjatë ditëlindjes së vajzës së tij Grecia, se ky është sezoni i tij i fundit në Stadio San Paolo, mes raporteve që e lidhin atë me Milanin.“Futbolli do të më dërgoj diku tjetër ”, ka thënë fillimisht Reina në organizimin e ditëlindjes së vajzës së tij.“Ky është sezoni im i fundit në Napoli. Në futbollin që tani funksionon: sot jeni këtu, nesër diku tjetër ”, përfundoi spanjolli.Gazeta Il Mattino pohon gjithashtu se Reina nuk e ka rinovuar as regjistrimin e vajzës së tij për vitin e ardhshëm shkollor./albeu.com/