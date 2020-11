Reja: Na shërbeu shumë kjo ndeshje, të rinjtë më pëlqyen

Shtuar më 12/11/2020, ora 09:17

Edoardo Reja u shfaq shumë i kënaqur pas vëllazërores që Shqipëria fitoi me rezultatin 2-1 ndaj Kosovës. Trajneri i kuqezinjëve vlerësoi paraqitjen e disa futbollistëve të rinj përfshirë këtu edhe atë 17-vjeçarit Ramen Çepele por edhe të emrave si Doka e Hoxhallari që debutuan në këtë sfidë, ndërsa sqaroi edhe çështjen e shiritit të kapitenit."Na u desh të bënim një vlerësim për të rinjtë, na shërbeu shumë kjo ndeshje, sepse debutuan shumë lojtarë të rinj. Ecim përpara, janë disa lojtarë që duhet t’i kemi në konsideratë, sot provuam në aspektin mbrojtës dhe mbeta i kënaqur. Kosova është një skuadër shumë e mirë, ne luajtëm mirë. Kapiteni ? Kur luan Berisha, është gjithmonë ai kapiteni Kapiteni është votuar që në fillim kur erdha këtu nga lojtarët e tjerë. Shoh një tendencë në lidhje me këtë çështje, por nuk ka nevojë për polemika. Hysaj do të jetë kapiten kur nuk do të luajë Berisha. Kallaku ? Presim shumë nga Kallaku , ka cilësi dhe kualitet, por duhet të krijojë eksperiencë. Po e monitoroj te Lokomotiva, luajti mirë në ndeshjen e parë me ne, por sot doja të shihja nga afër Selahin, doja ta provoja. Kallaku është i rëndësishëm për të ardhmen tonë, është një lojtar i bukur e teknik. Ndihem mirë që është transferuar jashtë dhe po luan me ekipin e tij", deklaroi Reja.