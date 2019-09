Rejnxhers ndëshkon Grezdën, Gerard tregon bisedën me të

Shtuar më 28/09/2019, ora 09:46

Eros Grezda po kalon një periudhë të vështirë tek skuadra e Rejxhers.Sulmuesi gjakovar është gjobitur nga klubi i tij pas sjelljeve jo sportive. Grezda në një ndeshje me ekipin e tij pështyu kundërshtarin.24 vjeçari shkroi në rrjetet sociale se kishte “dy anë në çdo histori”, por shpjegimi i tij nuk ka mjaftuar. Gjobën e konfirmoi vetë trajneri Stiven Xherard , i cili theksoi gjithashtu se po shqyrtohej mundësia e huazimit të futbollistit.“Ne kemi marrë një kërkesë huazimi për Grezdën në dy ditët e fundit. Bordi drejtues po e shqyrton”, shpjegoi Xherard për këtë ofertë që mendohet se është nga Katari, ku merkato mbyllet të hënën.“Ne kemi marrë një masë disiplinore ndaj tij dhe do t’i mbërrijë letra nga klubi shumë shpejt. Ia kam thënë në sy se çfarë duam të bëjmë në këtë aspekt. Tani klubi do t’i shkruajë në rrugë zyrtare dhe pastaj është në dorën e tij të vendosë nëse e pranon apo do ta apelojë.“Ne kishim një bisedë burrash, privatisht, dhe unë i thashë se çfarë mendoja për incidentin. Ai më tregoi versionin e tij dhe unë i shpjegova se si kishte vendosur klubi ta dënonte në aspektin financiar. Tani është në dorën e tij. Ai duhet të marrë një vendim kur t’i mbërrijë letra. Nuk i kam thënë se ai nuk do të luajë më për klubin, por që do të ndëshkohej”, shpjegoi Xherard situatën e futbollistit shqiptar.