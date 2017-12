REKORDE / Vendoset rekordi në Superiore, 18 gola të shënuar këtë javë (FOTO LAJM)

Shtuar më 19/12/2017, ora 19:58

Java e 15-të e Kategorisë Superiore, që sapo u mbyll, ka thyer një rekord këtë sezon futbollistik 2017/18, të paktën për momentin, pasi janë realizuar si asnjëherë më parë plot 18-të gola Rezultati më i thellë në këtë javë ka qenë fitorja e Luftëtarit në shtëpi ndaj Partizanit, ku bluzinjtë kanë arritur të realizojnë plot pesë gola duke mos pësuar asnjë.Gjithashtu ka pasur edhe një tjetër ndeshje, ku është realizuar i njëjti numër golash. Vllaznia ka arritur të fitojë me vështirësi ndaj Kamzës në shifrat 3-2, raporton Panaroma S.Përpara kësaj jave numrin më të madh të golave të shënuar në pesë ndeshjet e Superiores e mbante java e 6-të me dy gola më pak, pra, 16.Bëhet fjalë për javën e katërt dhe të 12-të, ku ekipet e Superiores kanë shënuar në total vetëm shtatë gola , pasi shumë ndeshje kanë përfunduar në barazim.Gjithsesi me kalimin e javëve, sulmuesit dhe jo vetëm, duket se kanë rregulluar shënjestrën e tyre në portat kundërshtare. Do të mbetet për t’u parë nëse ky rekord i vendosur, do të thyhet në javën në vijim, e cila do të jetë edhe e fundit për këtë vit kalendarik. Më pas klubet do të kenë një periudhë pushimi, ku edhe do të kryejnë fazën përgatitore. /albeu.com/