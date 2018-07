Restoranti në Milano i vendos një ushqimi emrin e Ronaldos

Shtuar më 17/07/2018, ora 19:00

Një restorant në Milano i ka dhënë emrin e Ronaldos njërit prej specialiteteve të tij. Restoranti në Milano , i cili quhet Gusto 17, e ka emëruar një specialitet me emrin e Ronaldos . Specialiteti përbëhet nga kajmaku me vezë dhe pasta dhe shërbehet bashkë me verën Madeira. Juventus transferoi Ronaldon nga Real Madridi për shumën e 112 milionë eurove, i cili do t’i përfitojë nga 30 milionë euro në sezon. /albeu.com/