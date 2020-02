Rey Manaj shkëlqen me Barcelonën B

Shtuar më 16/02/2020, ora 16:53

Rey Manaj nuk arriti të debutojë me skuadrën e parë në “Camp Nou”, por vetëm 24 orë më vonë zbriti në fushë me Barcelona B, duke konfirmuar formën e tij të shkëlqyer.Sulmuesi i kombëtares shqiptare tregoi se përse ka bindur Setien për ta grumbulluar me ekipin e parë “blaugrana”. Manaj ndihmoi skuadrën e tij në fitoren 2-1 me përmbysje në fushën e Levante B.Vendësit ishin në epërsi, ndërsa sulmuesi shqiptar barazoi shifrat në minutën e 29-të. Vetëm tre minuta më pas, ai goditi traversën, ndërsa në topin e kthyer Saverio shënoi golin e fitores për katalunjasit, raportojnë mediat shqiptare.