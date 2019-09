Ribery trullos mbrotjen e Milanit dhe shënon golin e tretë (VIDEO)

Shtuar më 29/09/2019, ora 22:27

Fiorentina është duke mposhtur Milanin ne San Siro me rezultatin 0-3. Goli i trete u shenua Ribery ne minuten e 78' pas nje kombinimi me Chiesan dhe nje veprimi spektakolar individual per te mposhtur me pas Donnarumman.