Rihapet gara për titull, Real Madrid fiton derbin ndaj Atleticos (VIDEO)

Shtuar më 09/02/2019, ora 18:15

Real Madrid ka fituar sot derbin ndaj Atletico Madrid me rezultatin 1-3 në "Wanda Metropolitano".Galaktikët e nisin mirë ndeshjen, ku në minutën e 16' mesfushori brazilian Casemiro shënon një gol fantastik.Djemtë e Simeones zgjohen nga gjumi në minutën e 25' me golin e Antoine Griezmann.Merengues kalojnë sërish në avantazh me golin e kapitenit, Sergio Ramos në minutën e 42' nga pika e bardhë e penalltisë. Reali nuuk ndal edhe pjesën e dytë, pasi në minutën e 74' i futur në fushë Bale shënon golin e fitores për madrilenët.Pas kësaj fitoreje Reali renditet në vendin e 2 me 45 pikë, ndërsa Atlettico Madrid në vendin e 3 me 44 pikë. /albeu.com/