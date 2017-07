Rivaldo flet për Paulinhon, zbuloni si e cilëson legjenda e Barcelonës

Shtuar më 20/07/2017, ora 10:06

Barcelona dhe Paulinho janë herë afër dhe herë larg. Së fundmi Barcelona nuk ka mendjen të transferojë asnjë lojtarë pasi është e fokusuar tek klauzola e Neymarit.Por me të zgjidhur kjo çështje Paulinho është një nga objektivët kryesorë të Barcelonës . Për këtë lëvizje ka folur dhe legjenda braziliane Rivaldo i cili e cilëson nënshkrimin me Paulinhon si një nënshkrim të madh, përcjell Albeu.com."Nuk e di se si është çështja, por nëse ai nënshkruan do të jetë një nënshkrim i madh," tha ish ylli i Barcelonës Rivaldo . /albeu.com/