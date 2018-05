Riyad Mahrez zgjedh Arsenalin para Manchester Cityt

Shtuar më 05/05/2018, ora 23:40

Mesfushori anësor i Leicester Cityt Mahrez , thuhet se është i etur për tu bashkuar me Arsenalin para Manchester Mahrez ka treguar nivel të lartë në sezonet e fundit me ‘Dhelprat’ duke qenë njëri nga futbollistët kryesor edhe në titullin e fituar në 2015/16.Sipas gazetës britanike, Daily Express, Arsenali është destinacioni ideal i Mahrezit. Mahrez thuhet se favorizon një lëvizje në Emirates Stadium para atij Etihad të Manchester Edhe skuadra londineze thuhet se e ka opsion alternative Mahrezin , të cilin do të merrnin në konsideratë për ta transferuar gjatë verës.Tottenham dhe Chelsea gjithashtu mund të joshin Mahrezin për një largim nga "King Power Stadium". /albeu.com/