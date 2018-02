Robben kërkon takim me Rummeniggen, nuk i pëlqen stoli

Shtuar më 22/02/2018, ora 12:08

Hollandezi i Bayernit, Arjen Robben nuk ka mbetur i kënaqur me ndeshjen e Champions League, kundër Besiktas ku ai e nisi nga stoli Holandezi hyri në fushë në minutë 44 pas zëvendësimit të James Rodriguez, gjithsesi 34-vjeçari nuk e ka fshehur pakënaqësinë e tij. Për këtë sqaruar këtë situatë ditët në vijim do të ketë një takim kokë më kokë me Rummenigge. Holandezi vetëm pak ditë më parë u shpreh se mund të luajë edhe 2 vite në nivele të larta, duke lënë të nënktuptohet që i pëlqen të rinovojë, por qëndrimi i tij i fundit ka vënë në dyshim gjthçka./albeu.com/