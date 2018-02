Roma - Milan, notat e lojtarëve (FOTO LAJM)

Shtuar më 25/02/2018, ora 23:35

Milani ka vazhduar me formën e saj të mirë në Serie A, këtë herë fitoi në super sfidën ndaj Romës me rezultatin 0-2.Golat u shënuan nga Patrick Cutrone (48′) dhe David Calabria (74′)Më i miri në këtë takim ishte Calabria , por paraqitje të mirë arritën të bëjnë edhe Suso, Alessio Romagnoli dhe Ricardo Rodriguez.Për lojtari me notën më të lartë ishte Diego Perotti, pastaj Bruno Peres dhe Kostas Manolas. /albeu.com/