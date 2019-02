Romagnoli i mbyll derën Juventusit: Dua të qëndrojë te Milani

Mbrojtësi dhe kapiteni i Milanit , Alessio Romagnoli , nuk dëshiron të ndërrojë skuadër.Mediat italiane raportuan gjatë gjithë merkatos së janarit se Juventusi është duke u interesuar për 24-vjecarin dhe se do të tentojë t'ia blejë Milanit gjatë verës.“Nuk kam dëgjuar për këto thashetheme”, u shpreh Romagnoli “Afati kalimtar nuk është i hapur dhe unë jam i lumtur te Milani. Nuk shoh asnjë arsye për ta ndërruar klubin”.“Është nder të jesh kapiten i Milanit dhe këto janë thashetheme për të cilat as që kam dëgjuar”.“Jam shumë i lumtur në Milan dhe për aq kohë sa do të jem i lumtur, dua të qëndrojë këtu”, dekalroi Romagnoli . /albeu.com/