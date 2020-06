Ronaldinho do ti rikthehet futbollit sapo të përfundoj dënimin

Shtuar më 28/06/2020, ora 09:56

Ikona braziliane e futbollit, Ronaldinho , nuk po kalon momentet më të mira në jetën e tij, pasi tashmë është në telashe me autoritetet shtetërore.Ish lojtari i Barcelonës qëndron në arrest shtëpie, por pasi të kryej këtë obligim, ai do të synojë fushat e blerta.Sipas shumë raportimeve, R10 do t’i bashkohet skuadrës që drejton Diego Maradona , Gimnasia y Esgrima La Plata.Fituesi i Topit të Artë në vitin 2005 ka 5 vite që nuk luan, pasi ti jepte fund me Fluminese.Deri më tani, ai ka luajtur vetëm disa ndeshje bamirësie në futsall.