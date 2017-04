Ronaldinho zbulon trajnerin më të mirë që ka patur

Shtuar më 07/04/2017, ora 19:55

Ish më i miri i botës në një intervistë për ‘FourFourTwo’, ka vlerësuar lartë trajnerin holandez, me të cilin ka punuar te Barcelona , ku fituan edhe një titull të Ligës së Kampionëve.“Ishte diçka e mrekullueshme të punoja me të. Ai është trajneri më i gjatë që kam punuar, dhe më i miri që kam pasur”, ka deklaruar Ronaldinho Me largimin e Rijkaard, nga Barcelona ishte larguar edhe Ronaldinho , për t’iu bashkuar Milanit./Albeu.com/