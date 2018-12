Ronaldo bojkoton cermoninë e topit të Artë, duke e ditur se Modric është fituesi

Shtuar më 01/12/2018, ora 11:56

Cristiano Ronaldo nuk do të marrë pjesë në cermoninë e topit të artë, shkruan Albeu.com. Ylli Juventusit me sa duket e di se fituesi do të jetë Luka Modric dhe për këtë arsye ai e ka bojkotuar.Cristiano Ronaldo po ashtu nuk mori pjesë as në dy ceremonitë e fundit ku ishte fitues Modric . Çmimin e Lojtarit më të Mirë në Evropë dhe Lojtarit më të Mirë sipas FIFA-s.Ndërkohë këtë trofe e ka bojkotuar dhe ylli Ateltico Madrid Antonie Griezman, i cili u shpall kampion bote me Francën. /albeu.com/