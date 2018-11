Ronaldo dhuron spektakël në stërvitje, shënon gol pas porte (VIDEO)

Shtuar më 29/11/2018, ora 15:06

Cristiano Ronaldo po kalon një formë të shkëlqyer te Juventusi teksa ka shënuar 9 gola me Juventusin duke u përshtatur shumë shpejt tek bardhezinjtë pas ardhjes në merkaton e verës nga Real Madrid.Sulmuesi së fundmi në stërvitje me Juventusin ka shënuar një gol që mund të duket shumë i vështirë. Portugezi i gjendur prapa portës ka goditur një top me këmbën e tij të majtë, duke i dhënë një fallco topi që ai të përfundonte në rrjetë. /albeu.com/