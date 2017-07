Ronaldo i jep këshilla Perezit: Mos e transfero Mbappen, por Dybalan

Shtuar më 30/07/2017, ora 18:43

Ylli i Real Madridit, Cristiano Ronaldo e ka thirrur presidentin e klubit, Florentino Perez , në ditët e fundit për një përditësim të transferimeve për klubin mbretëror.Të vetëdijshëm se Perezi është duke ringjallur planet e tij për të nënshkruar me talentin sensacional të Monacos, Kylian Mbappe Ronaldo ka kërkuar të ndërhyjë dhe të ndryshojë mendimin e presidentit.Sipas mediumit iberik Diario Gol, Ronaldo nuk është i bindur nga adoleshenti francez dhe perspektiva e tij për të bërë një ndikim të menjëhershëm në Madrid.Në vend të kësaj, Ronaldo e ka shtyrë sërish Perezin të shkojë për yllin e Juventusit, Paulo Dybala, të cilin ai e sheh si një partner ideal në formimin sulmues të Realit.Duke folur me Perez , portugezi ka argumentuar se Dybala jo vetëm që do të ishte një shtim më i lirë se Mbappe , por një bast më i sigurt duke pasur parasysh përvojën e tij dhe rekordin mbresëlënëse në Serie A dhe Evropë. Ronaldo gjithashtu ka theksuar për Perezin se nënshkrimi i argjentinasit do të ishte një goditje e madhe për Barçën, ku ata kanë ndjekur përparimin e Dybalas për më shumë se dy vjet. /albeu.com/