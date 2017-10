Ronaldo i kërkon Perezit blerjen e talentit portugez

Shtuar më 08/10/2017, ora 11:33

Sipas ‘Daily Star’, Cristiano Ronaldo i ka propozuar presidentit Perez lojtarin që duhet të nënshkruajë me të në afatin kalimtar të verës.William Carvalho është lojtari që Cristiano e dëshiron në Madrid dhe ka kërkuar nga presidenti Madrilen transferimin e tij sa më parë që është e mundur nga skuadra e Sporting Lisbonës, përcjell Albeu.com. Cristiano njihet si një mik shumë i mirë me Carvalhon dhe beson se ai do të ishte një ndihmë e madhe për mesfushën e Real Madridit.Raportet nga mediat angleze e vlerësojnë 25 vjecarin Carvalho si një zëvëndësim perfekt për Casemiron, i cili me ardhjen e tij do të përfitonte pushim në disa ndeshje pas angazhimit të madh që po ka në mesfushën madrilene. /albeu.com/