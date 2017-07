Ronaldo këshillon me mesazh Neymarit

Shtuar më 23/07/2017, ora 17:11

Sipas portaleve britanike bëhet me dije se Critiano Ronaldo i ka dërguar një sms Neymarit.Portugezi e këshillon të mos e lërë Barcelonën pasi do ishte e dëmshme për karrierën e re qe ka. Portugezi i ka thënë që ky vendim është i dëmshëm dhe për kampionatin spanjoll, për Barcën dhe për të gjithashtu, përcjell Albeu.comNga Express bëhet me dije se CR7 i ka thënë brazilianit që edhe nëse zgjedh përfundimisht të lësh Barcelonën për asrsy të tjera athëherë mos e lërë për PSG, por të presë Manchester Unitedin. /albeu.com/