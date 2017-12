Ronaldo kundër Iscos, preferon të luajë me BBC-në

Shtuar më 12/12/2017, ora 22:31

Cristiano Roanldo do të dëshironte të luante sërish në sulm me Karim Benzema dhe Gareth Bale Mesfushori spanjoll, Isco është kritikuar këtë sezon, si lojtari që nuk e pason topin te Cristiano Ronaldo Vet portugezi gjatë në interviste ka thënë se do të dëshironte shumë të luante në sulm me Bale dhe Benzema , ani pse insiston se edhe lojtarët tjetër janë të rëndësishëm.“Më pëlqen që skuadra është e kompletuar dhe jo vetëm që janë kthyer Bale dhe Benzema . Më pëlqen që nuk ka lëndime dhe ne jemi të bashkuar e skuadra është mirë”, tha fillimisht Ronaldo “Lojtarët tanë janë shumë të rëndësishëm, por do të ishte mirë të luante sërish BBC”.Nesër Reali do të luajë ndaj Al Jazira në gjysmëfinale të Kupës së Botës për Klube dhe mbetet të shihet nëse Bale apo Zidane do ët luajë nga fillimi. /albeu.com/