Ronaldo në histori, vendos një rekord të pabesueshëm

Shtuar më 29/04/2017, ora 17:23

Cristiano Ronaldo hyn në historinë e futbollit. Pak minuta më parë ju njoftuam se portugezi shënoi golin e avantazhit ndaj Valencias, ndërkohë që në fakt për të ishte një arritje historike. Portugezi është bërë me futbollisti me më shumë gola të shënuara në 6 kampionatet më të forta evropiane. Ronaldo tashmë kryeson me 367 gola të shënuar në 483 ndeshje. Ai lë pas legjendën Jimmy Greaves, i cili ka shanuar 366 gola në 528 ndeshje. I treti është Gerd Muller, me 365 gola në 427 ndeshje. /albeu.com/