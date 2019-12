Ronaldo ngatërrohet në stërvitje, lojtarët qeshin (VIDEO)

Shtuar më 10/12/2019, ora 18:24

Siç duket humbja ndaj Lazios te Juventusi është harruar dhe mendja është te ndeshja e Ligës së Kampione ndaj Bayer Leverkusenit.Në stërvitjen e mbajtur sot te Juventusi duhet atmosferë e mirë në skuadër.Në një moment Cristiano Ronaldo u ngatërrua me topin dhe ishte radha e tij të futej në mes.Të qeshurat e bashkëlojtarëve filluan, ndërsa ai çdo top që i vinte e largonte nga fusha Sa herë që ai e godiste një top, të brohoriturat nuk ndaleshin. Juventusi pas stërvitjes është nisur për Gjermani ku nesër do të përballet me Bayerin nga ora 21:00.