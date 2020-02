Rrëfehet Ronaldo: Nuk doja të largohesha nga Barcelona

Shtuar më 11/02/2020, ora 20:27

Legjenda braziliane, Ronaldo , ka zbuluar se kurrë nuk kishte dashur të largohej nga Barcelona për tek Interi në vitin 1997.“Fenomeni” ishte zbulim në Katalonjë gjatë qëndrimit në një sezon të vetëm, 1996-1997.Ai ishte yll në rritje, duke luajtur futbollin e nivelit më të lartë, por Interi ofroi aq shumë para për të, saqë gjiganti katalanas nuk refuzoi.Ish-presidenti i Barçës, Joan Gaspert, kishte thënë në vitin 2008 se nuk kishte qëllim ta shiste Ronaldon në atë kohë, por ishte detyruar ta pranonte ofertën prej 23 milionë euro (rekord botëror në atë kohë).Këtë e ka vërtetuar tani vetë Ronaldo , i cili e pranon se do të donte sikur të kalonte më shumë kohë në Barcelonë.“E nënshkrova rinovimin e kontratës në fund të sezonit dhe pastaj u largova me ekipin kombëtar të Brazilit. Pesë ditë më vonë, ata më telefonuan për të më thënë se nuk do të ndodhte rinovimi”, tha Ronaldo “Nuk ka qenë në dorën time asnjëherë. Unë doja të qëndroja”, shtoi ai.