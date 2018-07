Ronaldo pas largimit nga Reali: I kërkoj të gjithëve tifozëve të më kuptojnë

Shtuar më 10/07/2018, ora 18:10

Cristiano Ronaldo i ka thënë mirupafshim Realit të Madridit, nëpërmjet një letre të postuar në faqen zyrtare të klubit merengues.Ai shprehet se këto 9 vite te madrilenët kanë qenë më të lumturit në jetë, por tani i duhej një fazë e re në karriere.“Këto vite tek Reali i Madridit, dhe në këtë qytet, ishin ndoshta më të lumturat të jetës sime. Kam vetëm vlerësim maksimal për këtë klub , dhe për këtë qytet. Ju falenderoj të gjithëve për dashurinë dhe afeksionin që kam marrë. Sidoqoftë, mendoj se është koha të hap një fazë të re në jetën time, dhe prandaj i kërkova klubit të pranojë largimin tim.I kërkoj të gjithëve , në veçanti tifozëve të më kuptojnë. Ato kanë qenë të mrekullueshëm për 9 vite. Kanë qenë 9 vite unik. Ishte një moment emocional për mua, plot me konsideratë por edhe të vështirë sepse Reali i Madridit është një klub shumë kërkues.Kam pasur miq të shkëlqyer në fushë dhe në dhomën e veshjes, kam ndjerë ngrohtësinë e një turme të pabesueshme dhe së bashku kemi fituar 3 Champions në një rresht dhe 4 Champions në 5 vjet. Dhe me ta gjithashtu, në një nivel individual, kam kënaqësinë që kam fituar 4 “Topa të Artë” dhe 3 “Këpucë të Arta”. Gjithçka gjatë kohës sime në këtë klub të jashtëzakonshëm dhe të jashtëzakonshëm.Real Madridi e ka pushtuar zemrën time dhe familjen time dhe për këtë arsye më shumë se kurrë më falënderoj: faleminderit klubit , presidentit, drejtorëve, kolegëve të mi, të gjithë teknikëve, mjekëve, physios dhe punonjës të pabesueshëm që bëjnë gjithçka të punojë dhe të cilët pa u lodhur shikojnë çdo detaj.Faleminderit pafundësisht edhe një herë tifozëve tanë dhe në sajë të futbollit spanjoll. Gjatë këtyre 9 viteve emocionuese kam pasur lojtarë të mëdhenj para meje. Respekti im dhe njohja ime për të gjithë ata.Kam reflektuar shumë dhe e di se ka ardhur koha për një cikël të ri. Po largohem, por kjo këmishë, kjo mburojë dhe Santiago Bernabeu do të vazhdojnë të ndjehen gjithmonë si të mija kudo që të jem.Faleminderit të gjithëve dhe natyrisht, siç thashë për herë të parë në stadiumin tonë 9 vite më parë: Hala Madrid!”, shkruan Ronaldo. /albeu.com/