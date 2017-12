Ronaldo shënjestron rekordin e Peles në ndeshjen ndaj Gremios për finalen e Botërorit

Virtyti i Cristiano Ronaldos është i pangopur. Pas rekordeve të shumta që ka vendosur në këtë vit, Portugezi dëshiron edhe një tjetër.Rekordi që Cristiano do të kërkoj ta mbyll vitin me të, është ai i legjendarit Pele i cili kishte shënuar gola në Kupën Interkontinentale që tani njihet si Kupa e botës për Klube. Në kohën e tij, Kupës Interkontinentale luhej me dy ndeshje: si vendas dhe si mysafir.Pele kishte arritur të shënonte në 3 ndeshje të këtij kompeticioni që kishte luajtur gjatë dy viteve 1962 dhe 1963. Së pari kishte shënuar gola në dy ndeshje ndaj Benficas në vitin 1962 dhe dy gola në një ndeshje të vitit 1963 ndaj Milanit, përcjell Albeu.com.Ndërsa, Cristiano ka shënuar gola deri më tani në Kupën e botës për Klube dhe është golashënuesi më i mirë në historinë e këtij kompeticioni që nga koha kur i është ndryshuar emri nga Kupa Interkontinentale.Portugezi kishte shënuar një gol ndaj Gamba Osaka në vitin 2008 me Manchester United, shënoi një tjetër kundër Club Americas dhe 3 kundër Kashima Antlers në vitin 2016 me Real Madridin. Dhe këtë ecuri të mirë e vazhdoi edhe këtë vit kur hapi llogarinë e tij me golin në gjysmëfinalen e djeshme ndaj Al Jaziras. Cristiano (6 gola ) ndaj Gremios do të kërkojë të kaloj para legjendarit Pele me gola në këtë kompeticion që ishte i njejti por ka dy emërime të ndryshme, dhe të dëshmojë edhe njëherë që është njëri nga lojtarët më të mirë të historisë së futbollit. /albeu.com/