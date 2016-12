Ronaldo shpallet “Sportisti më i Mirë i Vitit”

Shtuar më 30/12/2016, ora 17:07

Eurosport ka përzgjedhur lojtarin e vitit dhe ai është Cristiano Ronaldon.Fituesi i Topit të Artë prapa vetës ka lënë atletin Usain Bolt me 25 për qind dhe notarin amerikan Michael Phelps me 12 për qind.Në vendin e katërt është renditur Andy Murray me 7 për qind, në vendin e pestë gjimnastja Simone Biles me 7 për qind dhe basketbollisti LeBron James me 5 për qind./albeu.com/