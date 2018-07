"Ronaldo te Juventusi, Messi tek Interi"

Shtuar më 23/07/2018, ora 20:15

Tifozët e Interit kanë të drejtë të shpresojnë për sa kohë është sponsori histori i tyre “Pirelli” ai i cili ndez zëra për një transferim të Mesit në Milano. Ka qenë Marco Provera ai i cili ka hapur mundësinë e një transferimi duke thënë se asnjëherë nuk mund të thotë “Jo” për Mesin.“Ronaldo është i mirë për futbollin italian. CR7 me bardhezinjt është shumë i mirë për futbollin italian: do të krijojë më shumë vëmendje, edhe për ekipet e tjera ka të ardhura më të mëdha potenciale, rivalët do të lëvizin për të fituar kampionatin. Ishin shumë të mirë, tani ata kanë nënshkruar me një hit shumë profesional”, tha fillimisht Provera. Messi ? Si të them jo për Messi -n? Nëse do të kishte një operacion të tillë, tifozët do të ishin entuziastë. Por kjo i takon së ardhmes, nëse diçka do të ndodhë, ende duket shumë larg”.-përfundoi një nga përfaqësuesit të Pirellit. /albeu.com/