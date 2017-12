Ronaldo: Të pensionohem në Madrid? Nëse është e mundshme, do të më pëlqente

Shtuar më 16/12/2017, ora 22:40

Ylli portugez Cristiano Ronaldo , i cili u bë golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në Kupën e Botës për Klube me shtatë finalizime në portë, e ka ndihmuar Realin të mbrojë titullin, klubi i parë në histori që e bënë këtë gjë.Pas ndeshjes, 32 vjeçari tha se ëndrra e tij është që t’i varë këpucët në gozhdë me fanellën e bardhë, por diçka e tillë nuk varet nga ai.“Të pensionohem në Madrid? Nëse është e mundshme, do të më pëlqente”, u shpreh ai.“Por, nuk varet nga unë, sepse unë nuk jam ai që e udhëheq klubin. Do të shohim”. Golashënuesi më i mirë në histori të Kupës së Botës për Klube? Jemi shumë të lumtur. Nuk dua të flas shumë për rekorde, unë vazhdimisht punoj dhe ato vazhdojnë të vijnë vetvetiu”.“Tentoj gjithmonë të jap më të mirën dhe të kënaqem dhe jam edhe më shumë i motivuar që të vazhdoj të punoj”, përfundoi Ronaldo