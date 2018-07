Ronaldo u largua, shikoni ndryshimin në stadiumin “Santiago Bernabeu” (FOTO LAJM)

Shtuar më 12/07/2018, ora 19:55

Cristiano Ronaldo tashmë nuk është më një lojtar i Realit të Madridit. Fanella me numër 7 e portugezit nga ngelu pra pronar dhe ende nuk është vendosur se kush do ta ,mbajë atë numër Ndërkohë që në dhomat e zhveshjes së ekipit “LosBlancos” është hequr dhe fotografia e “yllit” luzitan Në vend të fotografisë së Crisitano Ronaldos në dollapin të cilin ai e përdori për 9 vjet duket të jetë e vendosur fotografia me logon e klubit spanjoll. /albeu.com/