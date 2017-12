Ronaldo u premton tifozve madrilen vazhdimësi

Shtuar më 15/12/2017, ora 13:29

Cristiano Ronaldo ka dhënë një intervistë për televizionin zyrtar të klubit Real Madrid TV, ku ka shprehur krenarinë e tij pas rekordit tjetër që vendosi në ndeshjen e fundit ndaj Al Jaziras, në të cilën me golin e tij u bë golashënuesi më i mirë në historinë e Kupës së botës për Klube me 6 gola.Rekordi i golave në Kupën e botës për Klube ”Së pari, shumë i lumtur, diçka që më bën krenar, kryesisht për shkak të karrierës që jam duke bërë në futboll, sidomos në Real Madrid . Të fitoj Topin e pestë të Artë dhe tani të bëhem golashënuesi më i mirë i historisë së këtij kompeticioni është një motivim i madh për mua që të vazhdojë me punën me kënaqësi dhe sakrificë.”Portugezi gjithashtu falënderoi ata që e ndihmuan në arritjen e këtyre sukseseve: ”Do të doja të falëderoja bashkëlojtarët e mi, sepse pa ta do të ishte e pamundur të fitoja. Por e vërteta është se unë jam i lumtur. Do të vazhdojë të luaj për ti argëtuar tifozët e mi, njerëzit që ndjekin Cristianon. Jam shumë i lumtur.” /albeu.com/