Ronaldos i rrëmbehet froni, Lewandowski thyen rekord historik (VIDEO)

Shtuar më 08/10/2017, ora 20:35

Padyshim që goli i 16-të i Leëandoëski në këto eliminatore kundër Malit të Zi, ishte një nga golat më të vecantë në histori të futbollit.Ylli i Bayern Munich, Robert Leëandoëski, aktualisht është golashënuesi më i mirë në kualifikueset e Botërorit “Rusia 2018” me 16 finalizime, duke lënë prapa Cristiano Ronaldon me 15.Ai e shënoi golin e 16’të kundër Malit të Zi, ku Polonia fitoi 4:2 për t’u kualifikuar direkt në Botëror.Me këto 16 finalizime, Leëa është bërë lojtari i vetëm në histori që arrin shifër të tillë në kualifikueset për Botëror, shkruan Gazeta Express..Nëse Ronaldo nuk shënon të martën kur Portugalia të përballet me Zvicrën në ndeshjen e fundit të eliminatoreve, atëherë sulmuesi i Bayern do ta mbajë i vetëm rekordin historik që deri para pak çastesh e ndante me Cristianon.