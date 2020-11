Rrahmani tregon pse nuk luan te Napoli

Amir Rrahmani sot luajti titullar ndaj Shqipërisë, kombëtarja që dikur a qenë edhe e tij, kur ka veshur fanelën kuqezi.Sot është Kosova dhe pas ndeshjes së humbur në Elbasan foli për RTSH Sport.“Të përfaqësosh shtetin tënd është ndjenjë që nuk përshkruhet. Me Shqipërinë është ndeshje e madhë edhe pse pa tifozë. Shpresoj që të fitojmë me Slloveninë. Nuk e mendon askush që të shkojmë në Ligën D. Këtë gjë duhet ta vërtetojmë në ndeshjet e radhës”.Më pas, zbulimi pse qëndron në stol te Napoli , edhe pse ishte investim jo edhe aq i vogël. “ Napoli ka investuar te mua që kur më bleu. Kishin plan shitjen e Koulibaly, por koronavirusi ndikoi dhe gjërat shkuan ashtu siç shkuan Më kanë thënë që jam pjesë e rëndësishme e ekipit dhe besoj se shumë shpejt do të vijë momenti. Kisha oferta nga Celtic dhe Standard, por në fund firmosa te Napoli , ky ishte hapi më i rëndësishëm në jetën time”, u shpreh Rrahmani