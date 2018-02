Rrëfehet atentatori i dytë ndaj Gjokës, mohon përfshirjen në sulm

Shtuar më 28/02/2018, ora 17:29

Sehar Xhenje është atentatori tjetër, i cili bashkpunoi me Nehat Fojletën për të sulmuar trajnerin Ernest Gjoka pasditen e 22 shkurtit pas seancës stërvitore të Vllaznisë.Pas arrestimit, ditën e sotme ai është marrë në pyetje nga prokurorët e çështjes, ku ka deklaruar se nuk kishte dijeni për veprimin e shokut të tij. Ai ka thënë se ka shkuar atje vetëm që të marrë me makinë shokun e tij, Fojletën "Shkova afër fushës për të marrë shokun me makinë. Nuk e kisha fare idenë se ishte përleshur me trajnerin“, tha ai./albeu.com/