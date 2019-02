Rrëfehet Bare: Pas kartonit të kuq kam kaluar ditë të vështira

Shtuar më 09/02/2019, ora 23:20

Keidi Bare kërkon të tregojë gjithë potencialin e tij futbollistik te Malaga, ekip në të cilin u transferua nga Atletiko Madridi. Në një intervistë për prestigjiozen “AS” mesfushori ka treguar shumë detaje interesante për sa i përket edhe jetës jashtë futbollit. Bare ka arritur të fitojë vendin e titullarit te Malga.Bare2“Nuk e prisja një fillim të tillë. Erdha për të ndihmuar skuadrën, por po luaj si titullar. Dua të falënderoj stafin dhe shokët e skuadrës pasi më kanë ndihmuar gjithmonë. Çdo futbollist do të donte të ishte këtu ku jam unë” shprehet fillimisht Bare Spanja“Isha vetëm 14 vjeç dhe u testova për 4 ditë te Atletiko Madrid. Më vonë shkova në Gjeorgji një javë në një turne ku isha mesfushori më i mirë. Pasi rregullova disa dokumenta në Shqipëri, u ktheva te Aletiko Madrid ku kam kaluar 5 vite. Ishte një eksperiencë e mirë pasi u rrita me Atletikon dhe i falënderoj pasi mësova shum딕 Debutimi me Atleticon“Ishte një takim ndaj Guijuelos por nuk mund të luaja sepse kisha një karton të kuq me Atletico Madrid B. U ndjeva shumë keq. Kam udhëtuar me skuadrën. Më vonë kisha mundësinë të debutoja në La Liga, kundër Las Palmas. Nuk më zinte gjumi, luajta përkrah Gabi, Fernando Torres…”• Malaga“Menaxheri im më njoftoi dhe i thashë “po”. Jam një djalë i ri, dua të bëj gjëra pozitive në jetë. Kam nënshkruar për tri vite me Malagan. E shoh veten këtu për shumë vite, por së pari duhet të punoj mirë. ”• Kartoni i kuq“Kalova 6 muajt më të tmerrshëm të jetës sime dhe jam penduar shumë pasi unë nuk jam ai lloj personi. Para 2 ose 3 muajsh u takova sërish me arbitrin dhe i kërkova falje. Tani ndihem më mirë. Kur erdha erdha si rezervë dhe nisa të luaja për të kapur ritmin. Ndihem mirë”, përfundoi Bare . /albeu.com/